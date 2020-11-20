Омбудсмен займется делом о насилии в приемной семье в Москве

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Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская займется делом о насилии в приемной семье в Москве после проверки следствия. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена.

По словам специалиста, следственные органы на данный момент проверяют эту ситуацию.

— Если она подтвердится, мы возьмем это дело на контроль, — уточнила Ярославская.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина и его приемный 13-летний сын подозреваются в сексуальном насилии над другими приемными детьми, которые проживают в семье.

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