Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Омбудсмен займется делом о насилии в приемной семье в Москве
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Омбудсмен займется делом о насилии в приемной семье в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская займется делом о насилии в приемной семье в Москве после проверки следствия. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена.

По словам специалиста, следственные органы на данный момент проверяют эту ситуацию.

— Если она подтвердится, мы возьмем это дело на контроль, — уточнила Ярославская.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина и его приемный 13-летний сын подозреваются в сексуальном насилии над другими приемными детьми, которые проживают в семье.

Читайте также: Омбудсмен рассказал о состоянии найденного под Владимиром мальчика

приемная семьяМоскванасилие
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Все мнения
О проекте