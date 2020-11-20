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Стало известно о состоянии найденного под Владимиром мальчика
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Стало известно о состоянии найденного под Владимиром мальчика

Ростислав Зубков

Происшествия

Мальчику из Владимирской области, которого искали почти два месяца после похищения неизвестным мужчиной, требуется психологическая помощь. Об этом уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев заявил в пятницу, 20 ноября.

— Ребенок чувствует себя нормально с точки зрения медиков, удовлетворительно, обследование прошел, его отпустили домой к родителям, — сообщил он РИА Новости, добавив, что мама и папа мальчика не сдержали слез, когда встретились с ним.

Несмотря на нормальное физическое состояние, ребенку и его родителям понадобится поддержка психологов, чтобы справиться с полученной травмой. К семье в настоящее время направился сотрудник МЧС, чтобы оценить ее моральный статус, после чего психологи из местного департамента образования начнут работу с ребенком. Это позволит ему постепенно вернуться к привычной жизни и пойти в школу, пояснил Прохорычев.

В конце сентября во Владимирской области семилетний мальчик вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, возвращаясь из школы, но домой так и не попал. Как оказалось, его похитил неизвестный и в течение почти двух месяцев удерживал у себя. Ребенка нашли в доме у 26-летнего жителя деревни Макариха, расположенном всего в 20 километрах от родного дома несовершеннолетнего.

Выйти на подозреваемого в насильственном удержании мальчика удалось благодаря работе Интерпола: спецслужба перехватила информацию о положении ребенка в даркнете и передала российским силовикам.

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Владимирская областьмальчикпохищение
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