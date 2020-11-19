Девушку ограбили в центре Москвы после знакомства с молодым человеком в Сети

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Россия, Москва, Озёрная улица Карта всех событий

Сотрудникам полиции удалось задержать двоих мужчин в центре столицы, подозреваемых в грабеже. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на сайте ГУ МВД России по Москве

По информации ведомства, 21-летняя девушка познакомилась в Сети с молодым человеком и пригласила его к себе в квартиру. Однако он пришел вместе с приятелем. Войдя в квартиру, злоумышленники стали угрожать потерпевшей, похитили ее мобильный телефон, а также банковскую карту, с которой потом списали денежные средства, и скрылись.

Материальный ущерб составил около 350 тысяч рублей.Подозреваемых задержали на Озерной улице. Возбуждено уголовное дело.

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