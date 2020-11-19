Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Уголовное дело возбудили по факту ограбления пенсионеров на юго-востоке Москвы
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Уголовное дело возбудили по факту ограбления пенсионеров на юго-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Ферганская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денежных средств у пенсионеров на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что мужчина был задержан на Ферганской улице. По данному факту возбудили уголовные дела по статьям 158 УК РФ («Кража») и 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По информации ведомства, злоумышленник украл у 75-летней пенсионерки кошелек с деньгами в продуктовом магазине, а также ограбил 84-летнего мужчину. По словам потерпевшего пенсионера, подозреваемый обратился к нему на улице с вопросом о том, где находится ближайшее отделение банка, после чего резким движением выдернул из его рук пакет и украл находившиеся в нем деньги.

Читайте также: Подозреваемых в серии угонов машин задержали в Подмосковье

пенсионерыМосквакража
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте