Уголовное дело возбудили по факту ограбления пенсионеров на юго-востоке Москвы

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ферганская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денежных средств у пенсионеров на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что мужчина был задержан на Ферганской улице. По данному факту возбудили уголовные дела по статьям 158 УК РФ («Кража») и 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По информации ведомства, злоумышленник украл у 75-летней пенсионерки кошелек с деньгами в продуктовом магазине, а также ограбил 84-летнего мужчину. По словам потерпевшего пенсионера, подозреваемый обратился к нему на улице с вопросом о том, где находится ближайшее отделение банка, после чего резким движением выдернул из его рук пакет и украл находившиеся в нем деньги.

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