Подозреваемых в серии угонов машин задержали в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин по подозрению в совершении ряда угонов автомобилей в Московской области.
Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, мужчинам вменяют похищение машины отечественного производства в городе Домодедово при помощи специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя. Причиненный ущерб автовладельцу оценивается в 300 тысяч рублей.
По версии следствия, задержанные также причастны к совершению трех аналогичных преступлений в других городах Подмосковья.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса («Кража»). Подозреваемые заключены под стражу, сообщает «МВД Медиа».
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