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Автоэксперт дал советы, как обезопасить машину от угона
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Автоэксперт дал советы, как обезопасить машину от угона

Елена Плешивцева

Транспорт

Автоэксперт Дмитрий Славнов дал советы, как обезопасить машину от угона, в беседе с Nation News.

Специалист считает, что при использовании мошенниками современного специального оборудования уберечь автомобиль позволит только комплекс мер.

— Это установкаавтоматической и механической сигнализации в совокупности. То есть помимо «пищалки» вы ставите, например, блокировку автоматической коробки передач. Это может быть «штырь», это может быть ключ, это может быть комплекс устройств, которые блокируют не просто коробку передач, но и тормозной контур для этого, — советует Славнов.

Эксперт отметил, что если сработают в совокупности оба вида сигнализации, то машина не подвергнется угону.

Для автомобилистов Подмосковья власти региона планируют завершить работы по реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске. Работы будут закончены к Новому году, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Newinform сообщил, что российские разработчики создают прототип летающего автомобиля. Компания из Воронежа обещает появления такой машины уже в следующем году. Себестоимость такого автомобиля оценивается в 200 тысяч долларов.

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