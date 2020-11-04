Более 40 миллиардов рублей планируют выделить на ремонт дорог в Подмосковье

Фото:Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Заместитель председателя комитета Московской областной думы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско сообщил, что в 2021 году на ремонт дорог в регионе планируют направить около 37 миллиардов рублей, передает «Радио 1».

Он отметил, сейчас в подмосковном парламенте идет подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов к публичным слушаниям.

Ранее News.ru со ссылкой на Росстат опубликовал данные о качестве российских автодорог. Наименьшее число дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отмечается в Республике Марий Эл (5,7 процента), Магаданской (7,8 процента) и Саратовской (13,3 процента) областях, а самые качественные дороги — в Москве (97 процентов), Ханты-Мансийском автономном округе (84,9 процента), Ставропольском крае (74,6 процента), Ингушетии (71,3 процента) и Краснодарском крае (70,1 процента).

Для повышения качества автодорог в России запущен национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а его финансирование со стороны регионов РФ за шесть лет составит более четырех триллионов рублей.

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