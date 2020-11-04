Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 40 миллиардов рублей планируют выделить на ремонт дорог в Подмосковье
Фото:Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Более 40 миллиардов рублей планируют выделить на ремонт дорог в Подмосковье

Оксана Васильева

Транспорт

Заместитель председателя комитета Московской областной думы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско сообщил, что в 2021 году на ремонт дорог в регионе планируют направить около 37 миллиардов рублей, передает «Радио 1».

Он отметил, сейчас в подмосковном парламенте идет подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов к публичным слушаниям.

Ранее News.ru со ссылкой на Росстат опубликовал данные о качестве российских автодорог. Наименьшее число дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отмечается в Республике Марий Эл (5,7 процента), Магаданской (7,8 процента) и Саратовской (13,3 процента) областях, а самые качественные дороги — в Москве (97 процентов), Ханты-Мансийском автономном округе (84,9 процента), Ставропольском крае (74,6 процента), Ингушетии (71,3 процента) и Краснодарском крае (70,1 процента).

Для повышения качества автодорог в России запущен национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а его финансирование со стороны регионов РФ за шесть лет составит более четырех триллионов рублей.

Читайте также: Вильфанд посоветовал москвичам «переобуться» перед выходными

ремонтдороги Подмосковьяденьги
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте