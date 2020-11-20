Ребенок в Подмосковье погиб из-за ремня, которым родители пристегнули его к кровати

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в Одинцовском городском округе семейная пара нашла свою 10-месячную дочь в колыбели мертвой со странгуляционной бороздой на шее.

Стало известно, что ребенок во сне обмотался ремнем, которым его пристегнули к кровати, из-за чего скончался от удушения.

На данный момент специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

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