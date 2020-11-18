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Подозреваемая в убийстве двоих детей москвичка признала вину
Фото: depositphotos.com

Подозреваемая в убийстве двоих детей москвичка признала вину

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Тайнинская улицаКарта всех событий

Столичные следователи будут ходатайствовать об аресте женщины, которую подозревают в убийстве двоих малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в среду, 18 ноября.

По данным следствия, вечером 17 ноября в квартире жилого дома на Тайнинской улице найдены тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения. У них были выявлены признаки асфиксии.

По подозрению в убийстве задержана женщина, которая во время допроса признала свою вину. Она рассказала, что внезапно приняла решение убить своих детей. После совершения преступления подозреваемая употребила алкоголь.

В ближайшее время женщине будут предъявлены обвинения, добавили в СК.

Ранее сообщалось, что тела двоих детей в квартире обнаружил их отец. Мужчина вернулся с работы и нашел дома свою 26-летнюю жену, которая находилась в неадекватном состоянии. Также в квартире на кровати мужчина обнаружил сына Дениса и дочь Ясмин без признаков жизни.

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