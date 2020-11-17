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СМИ: Появилась предварительная версия убийства малолетних детей в Москве
Фото: СУ СК России по Свердловской области

СМИ: Появилась предварительная версия убийства малолетних детей в Москве

Юлия Курганова

Происшествия

Появилась предварительная версия убийства малолетних детей в столице. По неподтвержденным данным, двухлетний мальчик и его пятилетняя сестра могли быть задушены подушкой. Эта версия в настоящее время отрабатывается следователями и криминалистами.

Ранее стало известно, что отец детей вернулся домой с работы в съемную квартиру на северо-востоке Москвы. Там он жил с супругой и двумя детьми. Но ключей у него с собой не оказалось, поэтому он начал звонить и стучать в дверь, ему никто не открыл. Тогда он поехал на работу, взял ключи и вернулся домой. Там мужчина увидел 26-летнюю жену, которая находилась дома в неадекватном состоянии, а на кровати мертвыми лежали сын Денис и дочь Ясмина. Что стало причиной их смерти женщина не смогла сказать. По предварительной информации, телесных повреждений на детях не было.

Известно, что весь день малыши были с матерью, пока отец находился на работе. В мусорном ведре в квартире сотрудники полиции нашли пустую банку из-под пива. Сейчас женщину хотят проверить на употребление других веществ.

Прибывшим врачам женщина пожаловалась на подавленное моральное состояние и обратилась к ним из-за расстройства личности. Известно, что два месяца назад пара развелась. Но они продолжали проживать в одной съемной квартире, сообщает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что тела детей 2015 и 2017 годов рождения нашли в квартире на улице Тайнинской. На причастность к совершению преступления проверяется мать несовершеннолетних. В настоящее время с женщиной работают следователи.

С целью установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей на северо-востоке Москвы

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