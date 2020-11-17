Тела двух детей обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Тайнинская улица Карта всех событий

Тела двух детей нашли в квартире на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Отмечается, что тела двух детей обнаружили на улице Тайнинской. В квартире совместно с детьми находилась их мать.

На место инцидента выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов. Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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