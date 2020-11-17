СК сообщил о задержании соучастника подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова

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Соучастника подозреваемого в совершении убийства предпринимателя Владимира Маругова удалось задержать. Об этом во вторник,17 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, 1 ноября 2020 года подозреваемый в убийстве бизнесмена Александр Мавриди и его соучастник Паша Ахмедов приобрели в одном из столичных торговых центров орудие преступления — арбалет. Задержанный будет доставлен на допрос к следователю СК РФ по Московской области.

Ранее стало известно, что предпринимателя Владимира Маругова застрелили в Подмосковье из арбалета. СК сообщил, что убийство произошло с целью ограбления. Неизвестные проникли на частную территорию, связали бизнесмена и его супругу и требовали отдать им деньги. Женщине удалось освободиться и вызвать полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили тело бизнесмена, а также арбалет, из которого он был убит.

Подозреваемый 1971 года рождения является уроженцем одной из среднеазиатских республик. Его арестовали.

Владимир Маругов — миллионер, владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас». В прошлом году в ДТП погиб его сын Александр.

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