СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей на северо-востоке Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух детей на северо-востоке столицы. Об этом во вторник,17 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.
По данным следствия, тела детей 2015 и 2017 годов рождения нашли в квартире на улице Тайнинской. На причастность к совершению преступления проверяется мать несовершеннолетних. В настоящее время с женщиной работают следователи.
С целью установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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