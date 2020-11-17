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СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей на северо-востоке Москвы
Фото: АГН «Москва»

СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей на северо-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Тайнинская улица Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух детей на северо-востоке столицы. Об этом во вторник,17 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, тела детей 2015 и 2017 годов рождения нашли в квартире на улице Тайнинской. На причастность к совершению преступления проверяется мать несовершеннолетних. В настоящее время с женщиной работают следователи.

С целью установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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