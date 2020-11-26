Дело завели после покушения на убийство девятилетнего мальчика в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Следователи в Московской области возбудили уголовное дело после того, как ребенок был госпитализирован с колото-резаными ранами. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью в четверг, 26 ноября.

Инцидент произошел 25 ноября, в больницу Подольска привезли девятилетнего мальчика с пятью ранениями живота и спины.

— По факту покушения на убийство малолетнего следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Принимаются меры для задержания лиц, причастных к преступлению. Проводятся допросы, назначена экспертиза.

Также во время расследования будет дана правовая оценка действиям органов опеки, так как мальчик с 2013 года проживал на попечении местной жительницы.

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