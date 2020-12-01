СМИ: Фотомодель задержали в Петербурге за убийство мужа

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В Санкт-Петербурге полиция задержала фотомодель, которую подозревают в убийстве мужа из ревности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах во вторник, 1 декабря.

Предварительно, подозреваемой оказалась Лилия Судакова, которая снималась для глянцевых журналов. По данным источника агентства, убийство произошло 28 ноября.

— Жительница Московской области задержана после того, как нанесла супругу ножевое ранение из ревности в доме на Гагаринской улице, — говорится в сообщении.

Уточняется, что девушку задержали на месте случившегося, ее муж скончался в больнице. Задержанной грозит до 15 лет колонии.

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