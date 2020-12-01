Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Фотомодель задержали в Петербурге за убийство мужа
Фото: vk.com/id16849728

СМИ: Фотомодель задержали в Петербурге за убийство мужа

Виктория Родимкина

Происшествия

В Санкт-Петербурге полиция задержала фотомодель, которую подозревают в убийстве мужа из ревности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах во вторник, 1 декабря.

Предварительно, подозреваемой оказалась Лилия Судакова, которая снималась для глянцевых журналов. По данным источника агентства, убийство произошло 28 ноября.

— Жительница Московской области задержана после того, как нанесла супругу ножевое ранение из ревности в доме на Гагаринской улице, — говорится в сообщении.

Уточняется, что девушку задержали на месте случившегося, ее муж скончался в больнице. Задержанной грозит до 15 лет колонии.

Читайте также: «Как в фильме ужасов»: женщина в Швеции около 30 лет держала сына в полной изоляции

убийствомодельСанкт-Петербург
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте