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Мужчину задержали по подозрению в тройном убийстве в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Мужчину задержали по подозрению в тройном убийстве в Подмосковье

Юлия Захарова

Происшествия

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве семьи в Волоколамске. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

— Задержан подозреваемый в убийстве семьи на окраине СНТ «Малахит». Мужчина в ближайшее время будет доставлен в следственные органы, — говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее стало известно, что по факту убийства супружеской пары и их несовершеннолетней дочери было возбуждено уголовное дело. Как уточнили в СК, семья не выходила на связь в течение нескольких дней после того, как отправилась из Москвы в Волоколамск, где находилась их дача.

Позже в ведомстве добавили, что у семьи был давний конфликт с соседями. В настоящее время следователи устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.

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