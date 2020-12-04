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Дело возбудили по факту убийства супружеской пары и подростка в Подмосковье
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Дело возбудили по факту убийства супружеской пары и подростка в Подмосковье

Юлия Захарова

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту убийства супружеской пары и их несовершеннолетней дочери в Московской области. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в СНТ «Малахит» в городском округе Волоколамск.

— В сгоревшем доме обнаружены обгоревшие фрагменты тел трех человек: супружеская пара и их 16-летняя дочь. Неподалеку находился обгоревший автомобиль потерпевших, — отметили в ведомстве.

Как уточнили в СК, семья не выходила на связь в течение нескольких дней после того, как отправилась из Москвы в Московскую область, где находилась их дача.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, они осматривают дом и автомобиль, чтобы установить подробности и обстоятельства случившегося, говорится на официальном сайте СК.

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дело об убийствеВолоколамскГСУ СК РФ
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