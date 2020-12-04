СК сообщил, что у погибшей в Волоколамске семьи был конфликт с соседями

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У семьи, которая была найдена мертвой в Московской области, был конфликт с соседями. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) РФ Ольга Врадий.

— С соседями был давний конфликт, — цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, машину погибших расстреляли. В настоящее время правоохранители ищут причастных к тройному убийству.

Ранее стало известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Как уточнили в СК, семья не выходила на связь в течение нескольких дней после того, как отправилась из Москвы в Волоколамск, где находилась их дача.

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