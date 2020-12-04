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Уголовное дело возбудили после того, как женщина выбросила в окно младенца в ТиНАО
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Уголовное дело возбудили после того, как женщина выбросила в окно младенца в ТиНАО

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту смерти годовалого ребенка в Новой Москве. Об этом в пятницу, 4 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе СК РФ по городу Москве.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»).

По данным следствия, 4 декабря 2020 года на территории Троицкого и Новомосковского округов вблизи жилого дома обнаружено тело грудного ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Предварительно установлено, что в квартире находились мать ребенка и ее знакомая, которая совершила убийство.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства. Расследование продолжается.

Читайте также: СМИ: Правоохранители установят причину смерти ребенка на северо-западе столицы

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