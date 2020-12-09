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Пожар вспыхнул в высотке на Котельнической набережной
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Пожар вспыхнул в высотке на Котельнической набережной

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Котельническая набережная, 1/15 Карта всех событий

Пожар произошел на верхних этажах высотного дома на Котельнической набережной в Москве.

Как рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций, прибывшие по вызову пожарные подтвердили наличие белого дыма на верхних этажах здания, расположенного по адресу Котельническая набережная, дом 1/15.

Сотрудники МЧС проводят разведку на месте происшествия для обнаружения источника задымления.

По словам источника в экстренных службах столицы, пожар возник в центральной башне здания. Возгоранию присвоен второй ранг опасности, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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МЧСМосквапожар
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