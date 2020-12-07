Вещи и мебель загорелись в квартире дома на северо-западе столицы

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Россия, Москва, улица Барышиха, 34 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире дома на северо-западе столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу в понедельник, 7 декабря.

Инцидент произошел в доме № 34 по улице Барышиха.

— В 17:02 поступил сигнал о пожаре. Прибывшие пожарные потушили огонь в 17:29. Пожар охватил площадь пять квадратных метров метров, — отметили в ведомстве.

Источником возгорания стали вещи и мебель в одной из квартир. Сведения о пострадавших не поступали. На место прибыли представители следственных органов, они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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