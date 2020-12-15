Убийцы, насильники и расчленители: 10 самых громких судебных процессов 2020 года

Фото: youtube.com/GrazhdaninPoet

2020 год запомнится нам не только пандемией коронавируса, но и громкими судебными процессами, за которыми следила вся страна. «Вечерняя Москва» решила вспомнить самые яркие и скандальные дела.

Михаил Ефремов и загадочное ДТП

8 июня актер Михаил Ефремов сел за руль своего джипа и вскоре, вылетев на встречную полосу на Смоленской площади, врезался в грузовик, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Собравшиеся на месте ДТП очевидцы быстро опознали в пьяном, шатающемся водителе Михаила Ефремова. Поговорить с ним, правда, оказалось непросто: нетрезвый мужчина путался в словах и говорил только, что пострадавшего обязательно вылечит, ведь денег у него… много. К сожалению, проверить это не получилось — от полученных травм Сергей Захаров скончался утром 9 июня.

Раскаивавшийся и слезно моливший о прощении ранее, на суде виновник «пьяного» ДТП занял совершенно иную позицию. Подсудимый и его адвокат Эльман Пашаев заявили, что Ефремов не помнит момент совершения ДТП и вообще, скорее всего, отсутствовал за рулем. В подтверждение своей позиции Пашаев вызывал в суд все новых свидетелей, которые рассказывали о том, как видели неких других людей, выходивших с водительской стороны джипа. К сожалению, их показания не подтвердились: «очевидцы» не могли найти себя на записи с камер, путались в деталях произошедшего. Свидетели обвинения, кстати, легко узнавали себя на кадрах с места ДТП, подтверждали свои слова самостоятельно отснятыми кадрами.

Противостояние сторон защиты и обвинения закончилось печально не только для Ефремова. Виновника «пьяного» ДТП приговорили к лишению свободы на 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев. Пашаева вскоре лишили адвокатского статуса, а на трех свидетелей, допрошенных по его ходатайству, были заведены уголовные дела за дачу заведомо ложных показаний.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Святыни Волочковой

В самый разгар ограничительных мер, в конце июня, когда из дома в столице можно было выходить только по пропускам, Анастасия Волочкова решила, что самоизоляция — это для бедных, и отправилась в Дивеево, чтобы прикоснуться к святыням. К сожалению, въезд оказался закрыт, что не остановило балерину. Оставив машину возле КПП, она решила пойти пешком через лес, где была замечена местными жителями, вызвавшими сотрудников правоохранительных органов. Их приезд не обрадовал приму-балерину, полицейский был назван «последним чмо», что, впрочем, не помешало ему составить протокол.

Судебное заседание состоялось 22 июля. На процесс Волочкова пришла в мехах, но судью этим не покорила. За несоблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима балерину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Фото: youtube.com / Истории из России

Трусики Бочкаревой

История звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой началась еще в сентябре 2019 года. Тогда авто Даши Букиной остановили правоохранители и обнаружили, что при себе актриса имеет 0,69 грамма кокаина в трусах, а также купюру со следами того же вещества. Дело сразу стало довольно забавным: в соцсетях свою причастность к неприятному инциденту Бочкарева отрицала и даже грозилась, что все, кто распространяет информацию о ее задержании с веществом, обязательно будут наказаны. Параллельно с этим МВД полностью подтверждало информацию, полученную журналистами. Скоро в СМИ появилось и видеоподтверждение: на кадрах был запечатлен момент задержания Даши Букиной, где она отказывается от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Актриса выглядит полностью спокойной, улыбается, как будто знает, что никакие неприятности ей на самом деле не грозят. Так и получилось.

Сначала суд оштрафовал Бочкареву на скромные 30 тысяч рублей и лишил прав на 1 год и 8 месяцев. Затем произошло удивительное: МВД при поддержке прокуратуры потребовало прекратить уголовное дело в отношении Даши Букиной и ограничиться штрафом. Как правило, простые граждане за подобное преступление получают до трех лет лишения свободы или как минимум — условное наказание. В зале суда Бочкарева озвучила еще одну неожиданную деталь: якобы пакетик с кокаином она сама лично передала правоохранителям. Неизвестно, какая именно часть повествования так тронула судью, но дело Даши Букиной закрыли, актриса так и отделалась 30 тысячами рублей.

Фото: Наталия Белова, «Вечерняя Москва»

Доцент-расчленитель

Еще в ноябре 2019 года в СМИ прошла новость о том, что из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли случайно свалившегося туда человека. Вскоре после этого выяснилось, что мужчина оказался в воде не просто так: там он пытался утопить останки убитой и расчлененной им девушки.

Расчленителем оказался доцент СПбГУ Олег Соколов, а убитой — его студентка Анастасия Ещенко. С ней Соколова связывали длительные любовные отношения. Как позже объяснил мужчина, убийство он совершил в ходе конфликта: девушку якобы не устраивало его постоянное общение с детьми, она превратилась в «чудовище», начала кричать, в результате чего доцент выстрелил в лицо студентки из обреза, затем сдавил и сломал ей шею, а потом снова выстрелил (несколько раз) в еще живую Анастасию.

Со временем дело стало обрастать еще более жуткими подробностями. Выяснилось, что после убийства доцент спрятал тело в другой комнате и еще целый вечер принимал гостей в своей квартире. Только после застолий он расчленил труп и отправился топить его в реке. Кроме того, насилие он применял не только в отношении Анастасии: после распространения информации о случившемся все больше девушек стали заявлять о случаях рукоприкладства и домогательств со стороны доцента.

Экс-адвокат Соколова Александр Почуев спасал своего клиента как мог. Его позиция строилась на том, что доцент совершал все это под воздействием неких сильных внешних факторов, главный из которых — истеричный и склочный характер юной девушки. Выдвигалась также и версия о том, что на убийцу могла повлиять неблагоприятная фаза Луны, но это предположение не нашло своего подтверждения.

Дело доцента-расчленителя рассматривается до сих пор, и каждое заседание — отдельное шоу. Убийца размахивал руками, срывал голос, крича о том, что Анастасия писала «гнусные» вещи как в его адрес, так и в отношении его детей. Также Соколов возмущался тем, что пресса создала ему «жуткий образ», чего совсем не заслуживает человек, который просто «не понимал, как прекратить скандал».

На заседании 11 ноября Соколов заявил, что выстрелил в девушку случайно — планировал попасть мимо, как стрелял дальше — не помнит, а труп расчленил — потому что мертвая Анастасия оказалась слишком тяжелой. На слушании 14 декабря гособвинение запросило для убийцы 15 лет колонии строгого режима.

Фото: youtube.com

Массовое убийство, совершенное Рамилем Шамсутдиновым

Имя срочника Рамиля Шамсутдинова страна узнала в конце октября 2019 года, когда в военной части Забайкальского края были расстреляны 8 человек. После этого сам стрелок скрылся. Через несколько часов парня нашли и отвезли на допрос, где он рассказал, что причина произошедшего — дедовщина. Рамиля унижали, били, угрожали ему изнасилованием, заставляли его перечислять деньги другим служащим, обещали утопить в унитазе. Несколько суток перед расстрелом солдат не спал — это тоже было одним из видов издевательств, как только парень отключался, его заставляли отжиматься и бегать. О происходящем Рамиль даже не собирался рассказывать — не видел смысла. Он был уверен, что его убьют при нападении.

Дело Шамсутдинова разделилось: по одной части он проходил в качестве подсудимого, по другой — в качестве потерпевшего вместе с еще несколькими солдатами. Офицер, ставший главным обвиняемым в этом процессе, попросил об особом порядке рассмотрения дела, что фактически означает признание вины. Других сослуживцев, издевавшихся над Рамилем, решили не наказывать посмертно.

Дело в отношении самого стрелка продолжается. На заседании 1 октября Читинский гарнизонный суд смягчил обвинение, исключив побои в отношении потерпевших, поскольку они были получены до начала стрельбы. А на слушании 10 декабря парень заявил о предвзятом отношении к нему специалистов Института имени Сербского, где проводилась психиатрическая экспертиза.

— Когда меня спрашивали про то, как все произошло, я сказал, что если бы меня окунули в унитаз, я бы повесился. Мне сказали, что лучше бы я так и сделал — тогда ничего этого не было бы, — рассказал подсудимый.

Фото: ok.ru / Cалим Шамсутдинов

Упорный схиигумен

Имя схиигумена Сергия известно уже давно: как духовника депутата Госдумы Натальи Поклонской, экзорциста, конспиролога и автора множества любопытных высказываний. К примеру, утверждал, что Россией управляет «двойник Путина с силиконовым лицом», говорил о чипировании населения с помощью вакцины от коронавируса, в принципе отрицал реальность эпидемии, обвинял в создании «фашистского концлагеря Сатаны» всех, кто принимал участие во «внедрении цифровой идентификации, искусственного интеллекта, биометрических документов, присвоении номеров человеку, живущему в России». И это лишь малая часть.

Настоящие проблемы у схиигумена начались летом этого года, когда за неподчинение указам митрополита и критику священноначалия председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии Николай Малета заявил, что суд постановил лишить Сергия сана. Сам Сергий на заседание так и не явился, только после оглашения решения заявил, что несмотря ни на что продолжит руководить Среднеуральским женским монастырем, добавив, что теперь перестанет упоминать в молитвах «еретика и экумениста» патриарха Кирилла.

После, вплоть до начала осени, Сергий продолжал свои обличительные «проповеди», называя всю верхушку власти России и церкви «сатанистами». Терпению РПЦ пришел конец 6 сентября, когда Сергия вызвали в церковный суд с требованием привести доказательства его высказываний. Ни на одно из заседаний он снова не явился, в результате чего 10 сентября Сергий был отлучен от церкви, лишился монашеского имени и для РПЦ стал называться мирским именем Николай Романов.

Фото: youtube.com / Всеволод Могучев

Оправдание насильника?

В конце октября 2019 года житель Бугульмы Сергей Кукушкин позвонил своей жене и сообщил, что у их младшей полуторагодовалой дочери открылось кровотечение. Родители отвезли ребенка к врачам, где гинеколог обнаружил травмы половых органов, которые могли оказаться свидетельством насилия. С сообщением об этом врач и обратился в полицию.

Тогда эта история не привлекла особенного внимания СМИ и общественности. Процесс развивался обычно, пока в середине июня суд не оправдал Кукушкина, не найдя состава преступления в его действиях.

Еще во время процесса местные СМИ писали о том, что заявление в полицию написал не только врач, но и супруга Кукушкина — Анна. Также отмечалось, что подсудимый признался, что в тот день поссорился с женой и «психанул», сорвав зло на ребенке. Дальше история начала преображаться. Анна заявила журналистам, что на самом деле травмирование ребенка произошло, когда Сергей менял подгузник малышке и вытирал его от каловых масс. Сама же она якобы написала заявление под давлением следователя, пообещавшего, что в таком случае мужчине ничего не будет грозить.

Врачи, к слову, тоже не смогли дать однозначного ответа о том, как именно была нанесена травма: они зафиксировали повреждения преддверия влагалища, а также большой половой губы, девственная плева нарушена не была. По мнению медиков, это в равной степени может говорить как о намеренном, так и случайном нанесении травмы.

Однако прокуратура все равно продолжала настаивать на виновности Кукушкина: по мнению ведомства, вина была полностью доказана и подтверждена заключениями врачей. Кроме того, подсудимый сам признался в содеянном, сказав, что совершил насилие «от злости». В начале июля суд приступил к рассмотрению апелляции на приговор. К сожалению или к счастью, радикально это ничего не изменило: суд повторно оправдал мужчину, приговорив его к 8 месяцам исправительных работ за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Расчленение из сострадания

В конце июля стало известно о смерти рэпера Энди Картрайта в Петербурге. Жена артиста Марина Кохал была задержана по подозрению в его убийстве и (по питерской традиции) в расчленении. История оказалась намного сложнее, чем виделось на первый взгляд. На допросе Марина заявила, что ее супруг скончался четыре дня назад — якобы она нашла тело Энди с признаками передозировки наркотиков, не захотела, чтобы мужа запомнили как наркомана, и решила расчленить его труп, временно спрятать останки в холодильнике, чтобы затем утилизировать тело по частям.

Подтвердить версию женщины оказалось довольно непросто: по каким-то причинам, объяснить которые расчленительница сама затрудняется, она постирала останки мужа в стиральной машине, а часть органов, которые могли бы указать на передозировку наркотиками или отравление другим веществом, успела выкинуть до приезда полиции. Кроме того, сотрудников правоохранительных органов насторожила информация в телефоне Кохал: там женщина составляла сумбурные списки, где в числе пунктов значились: «пакет, перчатки, влажные салфетки»; «колодец, погреб»; «работа камер во дворах»; «болото, дача, пустырь, лес»; «морозилка, стиралка»; «как остаться на свободе с сыном?» и многое другое, что можно отнести к планированию совершения убийства.

Следователи также подозревали мать Кохал в том, что она помогала дочери совершить преступление, либо знала о нем, но молчала. Сама Марина причастность женщины отрицает, по ее словам, Елена Кохал только случайно увидела останки в холодильнике. Ее задержали в начале октября, но затем женщине стало плохо и следствие передумало ходатайствовать об аресте.

Марина Кохал на данный момент находится под арестом в СИЗО, несмотря на просьбы к судье отправить ее к ребенку. Следствие по делу питерской расчленительницы продолжается.

Фото: vk.com/kararatrait

Штраф для Иисуса

Весной из-за пандемии коронавируса в столице ввели ряд ограничительных мер, в том числе запрет на прогулки в парках и зонах отдыха. Но какими бы ни были новые законы и запреты, люди всегда стремятся проверить их на прочность. Одним из первых на этом поприще стал москвич с необычным именем Иисус Воробьев. Мужчина отправился гулять с собакой на Патриаршие пруды, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

С одной стороны, полицейские поступили правильно, с другой — общественность возмутила важная деталь: сотрудники не дали Иисусу забрать своего четвероногого товарища Платона — тот так и остался на Патриарших. В день судебного заседания к зданию Пресненского суда даже пришла женщина с собакой, на которой висел плакат с надписью: «ЯМыПлатон». Впрочем, непосредственно в суд мужчина не пришел — его оштрафовали на 1000 рублей по видеосвязи.

Фото: instagram.com/harpo_beagle

Смертный приговор

Бывшего начальника ФСИН Виктора Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова в 2019 году. Свиридов настаивал на своей невиновности, однако его показания и доказательства стороны обвинения не были приняты судьей Чертановского суда. Последним ударом для мужчины стал отказ в проведении фонографической экспертизы аудиозаписи, на которой подсудимый якобы вымогал деньги у Сапожникова.

Приговор оказался не особенно строгим: 12 января Свиридов получил 3 года колонии. Однако даже такой вердикт не устроил подсудимого. Когда судья приказала взять мужчину под конвой, он выхватил наградной пистолет и покончил с собой.

Как выяснилось, Свиридов был болен раком четвертой стадии, даже 3 года колонии означали, что он больше никогда не вернется домой. Судя по всему, к отчаянному шагу он готовился заранее, просил родных не присутствовать на оглашении приговора. Загадкой осталось то, как мужчине удалось пронести оружие в зал суда: на входе установлены рамки металлодетектора, реагирующие на любой посторонний предмет. Правда, позже выяснилось, что оружие в Чертановский суд уже проносили: адвокат Алексей Голенко успешно прошел через рамки с травматическим пистолетом, даже писал жалобу по поводу этого инцидента в СК, но тогда ее проигнорировали.

Фото: YouTube / В поисках фактов

Читайте также: «Мне стыдно»: Ефремов принес извинения Добровинскому