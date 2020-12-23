Умер журналист «Вечерней Москвы» Михаил Бударагин

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В Москве обнаружили мертвым журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Бударагина. Тело 36-летнего сотрудника издания нашли на улице Беломорской в ночь с 22 на 23 декабря.

В правоохранительных органах «ВМ» сообщили, что, по предварительным данным, причиной смерти стали многочисленные травмы. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах они были получены. Рассматривают две версии: насильственные действия и самоубийство. Расследованием дела занимается Следственный комитет России по Москве. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Среди прочего правоохранительные органы должны установить, с какого именно этажа и при каких обстоятельствах мог упасть журналист.

Близкие Бударагина о кончине сына узнали от его коллег.

Михаил Бударагин — известный российский журналист, автор, педагог. До последнего времени руководил отделом спецкоров и обозревателей в газете «Вечерняя Москва». Работал в известных российских СМИ, в том числе газетах «Известия», «Культура», издании «Взгляд.ру». Читал лекции, посвященные российской и зарубежной культуре.

«Вечерняя Москва» будет внимательно следить за расследованием обстоятельств смерти Михаила Бударагина.

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