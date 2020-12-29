Как задерживали экс-схиигумена Сергия: рассказ очевидцев

Фото: youtube.com / Всеволод Могучев

В ночь на 29 декабря в Среднеуральском монастыре задержали бывшего схимонаха Сергия (Романова). Ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве. Его отвезут в Москву для избрания меры пресечения. «Вечерняя Москва» собрала информацию о том, как происходило задержание, и узнала, что думают о произошедшем прихожане монастыря.

Сторонники Романова узнали о произошедшем около 23:00. В соцсетях появилось сообщение следующего содержания: «Внимание! Среднеуральский монастырь окружен по периметру ОМОНом и Росгвардией. Пригнали пять автозаков. Защитники — порядка 2000 человек — выстроились по периметру. Горячие головы есть у обоих сторон. Пока что силовики уговаривают защитников обители разойтись. По дорогам установлены блокпосты ГАИ. Новые защитники идут лесом».

В тематических группах тут же запустили призыв ко всем, кто имеет такую возможность, прийти к месту и защитить настоятеля. Со сторонниками Романова, по словам паломников, обращались довольно жестоко — монахинь держали группами, одной якобы сломали бедро, но скорую на территорию монастыря не пустили. Заявляли и о пострадавших среди детей — ими стали те, кто побежали на колокольню звонить в колокола.

Появились и призывы к насилию в отношении сотрудников ОМОНа:

— Почему все стоят? Мужчины стоят? — возмущалась одна из последовательниц экс-схиигумена. — Почему никто не атакует ОМОН? Давайте вывернем ситуацию в свою сторону! Если сейчас женщины начнут штурмовать ОМОН... Ладно за схиигуменом они приехали, но женщины при чем? Они имеют право передвигаться где захотят, они в своем доме, они не преступницы! Нападайте и снимайте на камеру! Они ничего не сделают! А если сделают, им хуже будет. Мы вывернем в свою сторону это нападение.

Пока часть правоохранителей пыталась успокоить толпу, внутри монастыря, по словам прихожан, проходили обыски — вынесли сейф, золотые украшения с икон, разгромили келью Сергия и, как считают люди, искали наркотики.

В начале речи о предъявлении обвинений не шло. Предполагалось, что Романова просто отвезут на допрос. Экс-схиигумен с помощью своего адвоката даже записал обращение к последователям, где всех благословил и сообщил, что у него все хорошо. Однако позже появилась информация о том, что Сергию предъявили обвинение в склонении к самоубийству и этапируют в Москву для избрания меры пресечения. Заседание состоится в 14:00 в Басманном суде столицы.

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