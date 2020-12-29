СМИ: Захватившего монастырь на Урале бывшего схимонаха Сергия задержали

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Захватившего Среднеуральский женский монастырь и отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) задержали для дачи показаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 29 декабря.

— Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса, — говорится в сообщении.

Источник заявил, что причиной задержания стала видеозапись, опубликованная в Сети, на которой бывший схимонах призывает своих подвижников «умереть за Россию». Романова уже дважды оштрафовали по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.

По данным источника агентства, полиция проводит обыски на территории Среднеуральского женского монастыря.

Помимо этого, ТАСС сообщает, что на входе в монастырь организовано оцепление из сотрудников ОМОН.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Напомним, схимонах Сергий (Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана за такие высказывания, в результате чего его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

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