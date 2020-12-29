Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Захватившего монастырь на Урале бывшего схимонаха Сергия задержали
Фото: youtube.com / Новости Шеремета Девять с половиной

СМИ: Захватившего монастырь на Урале бывшего схимонаха Сергия задержали

Виктория Родимкина

Происшествия

Захватившего Среднеуральский женский монастырь и отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) задержали для дачи показаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 29 декабря.

— Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса, — говорится в сообщении.

Источник заявил, что причиной задержания стала видеозапись, опубликованная в Сети, на которой бывший схимонах призывает своих подвижников «умереть за Россию». Романова уже дважды оштрафовали по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.

По данным источника агентства, полиция проводит обыски на территории Среднеуральского женского монастыря.

Помимо этого, ТАСС сообщает, что на входе в монастырь организовано оцепление из сотрудников ОМОН.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Напомним, схимонах Сергий (Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана за такие высказывания, в результате чего его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

Ранее по теме: Видео штурма Среднеуральского монастыря появилось в Сети

монастырьзадержаниесхимонах Сергий
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Все мнения
О проекте