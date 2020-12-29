Видео штурма Среднеуральского монастыря появилось в Сети

Фото: youtube.com / Новости Шеремета Девять с половиной

В Интернете появилась видеозапись штурма Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области сотрудниками силовых структур.

В обители укрылся бывший схимонах Сергий (Николай Романов). По словам источников в правоохранительных органах, на территории монастыря начались обыски, а самого Сергия задержали, сообщает ТАСС.

Как уточняет Telegram-канал Mash, территория монастыря оцеплена, на ней проводятся следственные действия, Сергия и его сподвижника отца Германа (Лазарева) задержали.

Видеозаписи с места событий публикуют пользователи социальных сетей и YouTube.

Официальные комментарии правоохранительных органов в данной связи не поступали.

Напомним, схимонах Сергий (Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана за такие высказывания, в результате чего его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

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