«Мама, я туда не пойду, там бьют»: что известно об издевательствах в частном детсаду в Москве

Фото: instagram/lusi.rost

Россия, Москва, Нагатинская улица, 13к1 Карта всех событий

Воспитателей частного детского сада «Гудвин» на Нагатинской улице уличили в издевательствах над малолетними. Об этом свидетельствуют появившиеся в интернете аудио- и видеозаписи. Их опубликовала одна из сотрудниц учреждения. Владелица детсада утверждает, что ничего не знала о происходящем. Женщина обещает сама найти и наказать виновных. Подробности этой истории — в материале «Вечерней Москвы».

«Истерика при виде садика»

Людмила Ростовцева отдала свою дочь в «Гудвин» в конце июля прошлого года после экскурсии по садику, на который она «наткнулась в интернете». «Гудвин» был ближе и дешевле всех остальных вариантов.

— Плюс очень привлекло то, что ребенок будет в группе из шести человек. В остальных садах группы гораздо больше, — уточнила собеседница «ВМ».

В определенный момент у ее дочери «начались истерики при виде сада» и проблемы со сном. Раньше, говорит женщина, ничего странного за своим ребенком она не замечала, хотя ежедневно интересовалась у воспитателей, не обижает ли детей кто-либо.

Говоря о своих подозрениях, Людмила обратила внимание, что детей «принимали и выдавали каждый раз разные воспитатели». Они, по словам женщины, отказывались говорить о том, как прошел их день с точки зрения контактов с детьми. По некоторым данным, руководство центра запретило сотрудникам делиться какой-либо информацией.

Побои и слезы: как развивался скандал?

В феврале 2021 года одна из воспитательниц садика отправила Людмиле фото, аудио и видео, которыми она затем поделилась в соцсетях. На опубликованных материалах запечатлены моменты издевательств и побоев со стороны сотрудниц садика в отношении воспитанников.

— Мозги выносите мне здесь! — жалуется одна из работниц учреждения и, судя по звуку хлопка, ударяет мальчика. Тот начинает рыдать и вопить.

На каждом из опубликованных медиафайлов дети выглядят испуганными: в их глазах — слезы, в их голосе — истерика.

Людмила рассказала, что получила видео и аудио от воспитательницы Евгении. Она к тому же показала, в каких условиях спали дети: либо по двое на одной кровати, либо на полу. Кормили ребят, судя по другим сведениям, скудно: одну котлету давали двум детям, а «тефтели состояли практически из одного риса». В целом малыши голодали, писала Людмила в своем блоге.

После того как Евгения сбросила Людмиле файлы, то перестала выходить на связь, но дала телефон другой сотрудницы садика — Татьяны, которая уже рассказала «про все остальное».

— Она призналась в увиденном в свой последний рабочий день. Вышла (из сада — прим. «ВМ»), прикрывая за собой дверь, чтобы заведующая не слышала, и попросила сохранить у себя ее номер, — пояснила Ростовцева.

«Вечерняя Москва» неоднократно пыталась связаться с Евгенией и Татьяной, чтобы уточнить вышеуказанную информацию, однако звонки остались без ответа.

Угрозы и страхи

После этих событий, по словам Людмилы, воспитатели начали получать угрозы от заведующей. Собеседница «ВМ» показала переписку одной из сотрудниц центра с его главой. На скриншотах видно, как пользователь Оксана Семеновна Ропьяк (заведующая «Гудвином» — прим. «ВМ») пишет подчиненной, что не простит совершенную «подлость».

— Вы копали яму для меня, но очень скоро сами в нее упадете. Вы сами себя в нее толкнули, — говорится в сообщении Оксаны.

Фото: Предоставлено Людмилой Ростовцевой

Людмила добавила, что после произошедшего организовала чат родителей, чтобы понять, как им действовать в сложившихся обстоятельствах. По мнению обеспокоенной мамы, виновные должны быть найдены и наказаны. Адвокаты родителей также требуют от руководства детсада денежную компенсацию за вред здоровью детей и расходы на услуги нянь, поскольку опекуны теперь боятся вести своих детей в «Гудвин» и ищут помощниц.

— В суд мы пока не подавали, так как у заведующей большие связи. Боимся, что дело могут замять. Но мы подали заявления в полицию и лично на имя (главы СК Александра — прим. «ВМ») Бастрыкина, — сказала Людмила.

«Наш дом просто разрушили»

«ВМ» удалось обсудить ситуацию с главой частного садика Оксаной Ропьяк. Она обвинила прессу в «перекручивании» фактов и поведала свою версию случившегося.

— Мне показали видео с издевательствами утром 1 марта. Как я потом узнала, его сняли одним днем, пока я была за границей. Тот, кто снимал это, и кто бил ребенка — сотрудницы моего центра. Я не буду оправдывать их поступок. Он ужасен, но это человеческий фактор, который я не могла предсказать. Сейчас эти воспитательницы пропали и не выходят на связь. Одна из них была уволена еще 8 февраля за некорректное поведение. 26 февраля начали распространяться вот эти видео, — пояснила женщина.

Она заявила, что фото с детьми на полу — спланированная постановка сотрудницы, которая недавно пришла устраиваться в центр. Потом выяснилась «странная подробность»: у этой женщины уже есть два своих детсада, а во время распространения провокационных видео она «раздавала свои визитки», сказала Оксана. Все эти материалы, где на детей якобы делят одну котлету, малыши лежат на полу, а кругом грязь, — это работа «сговорившихся двух сотрудниц», подчеркнула она.

Фото: instagram/lusi.rost

— Эти люди должны быть наказаны за публикацию таких фото и видео. Мне очень обидно за ту грязь, которая на меня вылилась. Я готова пройти все проверки и инстанции, чтобы доказать свою правоту и невиновность. В этом плане я пойду до конца, — пообещала Ропьяк.

Она призналась, что ее удивила реакция родителей, увидевших ролики с избиениями. По словам заведующей, они начали требовать деньги, шантажируя и желая «наказать рублем», хотя разбираться в ситуации, по мнению собеседницы «ВМ», следовало бы совсем иным образом.

— Понимаю, что я в садике отвечаю за все. Но неужели родители думают, что если бы я знала об издевательствах в моем центре, то молчала бы?! Я сама мама. Когда меня родители спросили, что я сделала бы, если бы моего ребенка ударили, я на эмоциях сказала: «Я бы эту... убила бы!» — отрезала Оксана.

Ее также удивило, что никто не обратил внимания на отсутствие жалоб со стороны детей. Ропьяк указала, что центр посещают 5–6-летние ребята, которые уже могут говорить.

— Они говорят обо всем, что видят и слышат. Неужели они не скажут: «Мама, я туда не пойду, там бьют и издеваются»? — задалась вопросом собеседница «ВМ».

Она также отрицает, что якобы угрожала своим подчиненным, назвав подобные сообщения «бредом». Вместе с тем Оксана ответила на обвинения в том, что она якобы запретила воспитателям рассказывать родителям о рабочем дне. По словам Ропьяк, такого указания не было, однако она действительно попросила сотрудниц обо всех происшествиях на работе сообщать в первую очередь ей.

— Я должна контролировать весь процесс. Когда случилось то, что случилось, я спросила: «Почему об этом знаете вы, а не я?» — сказала заведующая.

Она выразила мнение, что провокация двух сотрудниц ее детсада зашла дальше, чем они планировали. Никто не ожидал, что в дело вмешаются родители, которые при этом начнут требовать денег, полагает Оксана. Она добавила, что не хочет идти в суд и надеется решить все мирно.

— Я отвечаю перед родителями, дети которых уже по три года ходят в мой центр. Перед родителями, которые сейчас ждут разрешения конфликта, у которых нет возможности нанять няню, пойти в дорогой садик или в государственный, так как они не москвичи. Они говорят мне: «Оксана, мы пойдем с вами до конца». Мой центр, который кто-то уже окрестил «бомжатником», был помощью для этих родителей, и мне так обидно, что наш дом просто разрушили, — с горечью отметила женщина.

Она пообещала в краткие сроки открыть новый «шикарный» садик и привлечь к этому внимание СМИ, чтобы очистить свою репутацию.

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