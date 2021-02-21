«Кажется, нормальная семья»: что известно об убийстве детей в доме на северо-востоке Москвы

Фото: Руслан Давлетшин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ясный проезд, 5А Карта всех событий

В субботу, 20 февраля, в многоэтажке на северо-востоке Москвы произошла трагедия. По версии следствия, 36-летняя мать двоих детей зарезала 11-летнюю дочь и задушила трехлетнего сына. Корреспондент «Вечерней Москвы» съездил на место происшествия и пообщался с очевидцами.

По предварительной информации, дети погибли поздним вечером 20 февраля, находясь у себя дома, в квартире номер 18 в Ясном проезде, 5а. После убийства женщина пыталась покончить с собой, но это ей не удалось. В настоящий момент она госпитализирована и вскоре ее допросят следователи. Также будет допрошен отец семейства.

К моменту прибытия «Вечерней Москвы» на место происшествия все следственные действия были уже завершены и никаких сотрудников правоохранительных органов около квартиры не было.

На пятом этаже возле двери коридора, в котором находится злополучная квартира, толпились только журналисты в ожидании того, что кто-то из ближайших соседей семьи выйдет и расскажет какие-нибудь подробности.

Фото: Руслан Давлетшин, «Вечерняя Москва»

По словам жильцов дома, это была вполне нормальная семья, ничем не примечательные люди. Конфликтов, которые могли бы чисто теоретически привести к трагедии, никто из них не замечал.

Чуть позже нам удалось пообщаться с еще одним соседом, на девятом этаже. Он сообщил, что видел детей, которые погибли, несколько раз, но их мать он не помнит.

— Отец детей неплохой человек. Мне кажется, это абсолютно нормальная семья. Я вообще не понимаю, что у них такого могло случиться, что привело к такому, — сообщил корреспонденту «ВМ» мужчина.

В целом жильцы дома, опрошенные корреспондентом «ВМ», о трагедии узнали из новостей и когда ночью увидели машины скорой помощи и правоохранительных органов возле своего подъезда. Гибель двух детей повергла весь подъезд в шок.

Видео: Руслан Давлетшин, «Вечерняя Москва»

Две соседки на пятом этаже, которых журналистам все-таки удалось встретить, второй раз с прессой разговаривать не стали, но при этом успели сообщить, что сейчас квартира погибших пустует. За несколько часов наблюдения за ней никто туда так и не зашел. Последним гостем в ней ночью была бабушка детей, а отец семейства так и не появился.

По данным правоохранительных органов, семья считалась благополучной, а сама подозреваемая не состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящий момент по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Совершившему преступление по данной статье может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование всех обстоятельств происшествия взял под личный контроль руководитель столичного главка СКР Андрей Стрижов.

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