Появились подробности издевательств над детьми «черного мага» из Подмосковья

Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Жертвами «черного мага» из Долгопрудного стали как минимум трое подростков. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на информированный источник в пятницу, 19 февраля.

По данным телеканала, детей избивали, пытали раскаленным воском. На данный момент подозреваемый в совершении преступлений задержан.

Уточняется, что мужчина в 2004 году уже был задержан и осужден за изнасилование и убийство 16-летнего мальчика. На тот момент преступнику было 28 лет. Мужчина вышел из колонии спустя 16 лет.

По словам источника телеканала, после освобождения мужчина, предположительно, окрестил себя «черным магом» и начал знакомиться с подростками в соцсетях. Там он предлагал им обучиться магии, а при встрече начинал проводить «обряды посвящения».

Одному из потерпевших было нанесено около 160 ударов плетью, добавил источник.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в принуждении ребенка к действиям сексуального характера арестовали в Химках. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

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