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Появились подробности издевательств над детьми «черного мага» из Подмосковья
Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Появились подробности издевательств над детьми «черного мага» из Подмосковья

Виктория Родимкина

Происшествия

Жертвами «черного мага» из Долгопрудного стали как минимум трое подростков. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на информированный источник в пятницу, 19 февраля.

По данным телеканала, детей избивали, пытали раскаленным воском. На данный момент подозреваемый в совершении преступлений задержан.

Уточняется, что мужчина в 2004 году уже был задержан и осужден за изнасилование и убийство 16-летнего мальчика. На тот момент преступнику было 28 лет. Мужчина вышел из колонии спустя 16 лет.

По словам источника телеканала, после освобождения мужчина, предположительно, окрестил себя «черным магом» и начал знакомиться с подростками в соцсетях. Там он предлагал им обучиться магии, а при встрече начинал проводить «обряды посвящения».

Одному из потерпевших было нанесено около 160 ударов плетью, добавил источник.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в принуждении ребенка к действиям сексуального характера арестовали в Химках. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

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