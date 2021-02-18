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Обвиняемого в понуждении ребенка к действиям сексуального характера арестовали в Химках
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Обвиняемого в понуждении ребенка к действиям сексуального характера арестовали в Химках

Анастасия Колоскова

Происшествия

В Химках следователи предъявили обвинение мужчине, которого подозревают в понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетнего. Об этом рассказала в четверг, 18 февраля, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по области Ольга Врадий.

По данным следствия, 2 января 2021 года городе Долгопрудном 45-летний местный житель на территории гаражного массива «Виноградовские горки» совершил понуждение к сексуальным действиям несовершеннолетнее лицо.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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