Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Возбуждено дело об убийстве двух детей на северо-востоке Москвы
Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Возбуждено дело об убийстве двух детей на северо-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Ясный проезд Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух малолетних) после обнаружения тел двоих детей в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали в столичном главке Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что по данным следствия, вечером 20 февраля жительница одного из домов в Ясном проезде совершила убийство своих детей трех и одиннадцати лет, после чего причинила себе повреждение в области шеи. Подозреваемая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

Следователи и криминалисты столичного главка СКР работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашивают отца детей и соседей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов взял под личный контроль ход расследования уголовного дела, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что по факту обнаружения тел двоих детей столичная прокуратура организовала проверку. В ходе нее будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Читайте также: Тело мужчины обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

уголовное делоубийствоМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте