Возбуждено дело об убийстве двух детей на северо-востоке Москвы

Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Россия, Москва, Ясный проезд Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух малолетних) после обнаружения тел двоих детей в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали в столичном главке Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что по данным следствия, вечером 20 февраля жительница одного из домов в Ясном проезде совершила убийство своих детей трех и одиннадцати лет, после чего причинила себе повреждение в области шеи. Подозреваемая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

Следователи и криминалисты столичного главка СКР работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашивают отца детей и соседей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов взял под личный контроль ход расследования уголовного дела, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что по факту обнаружения тел двоих детей столичная прокуратура организовала проверку. В ходе нее будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

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