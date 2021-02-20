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Тело мужчины обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Тело мужчины обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, проезд Кадомцева Карта всех событий

Тело мужчины найдено в квартире одного из жилых домов в столичном районе Ростокино. Об этом в субботу, 20 февраля, рассказали в правоохранительных органах Москвы.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, тело обнаружено в квартире дома в проезде Кадомцева. По предварительным данным, мужчина скончался от воздействия неустановленного летучего вещества из находившегося рядом баллона — умерший подвел шланг от емкости с веществом к дыхательным путям.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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