Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тел двоих детей

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Россия, Москва, Ясный проезд Карта всех событий

Прокуратура города Москвы проводит доследственную проверку в связи с обнаружением тел девочки 2009 года рожденияи мальчика 2017 года рождения в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, 20 февраля в квартире одного из домов в Ясном проезде были найдены тела малолетних брата и сестры, проживавших с родителями. Их мать доставлена в медицинское учреждение.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Северо-Восточного административного округа, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены на личный контроль прокурора Москвы Дениса Попова, сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

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