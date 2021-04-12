Рискнул собственной жизнью, чтобы спасти чужую

Пенсионерку спасли из заточения на юго-востоке Москвы / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России наградили старшеклассника столичной школы № 1329 Нурислама Вафина медалью «За спасение утопающих на водах».

В актовом зале на большом экране идет документальный фильм. Кадры с тренировок спасателей сменяются картинками новейшей техники для работы на воде. Скоростные надувные лодки, специальные кислородные баллоны для искусственного дыхания, даже барокамеры...

16-летний Нурислам Вафин даже и предположить не мог, что ему самому придется примерить на себя роль спасателя — в максимально экстремальных условиях. Сегодня директор школы Вероника Бурмакина рассказывает старшеклассникам о подвиге их товарища — Нурислам, рискуя собственной жизнью, спас от гибели девятилетнего ребенка на одном из подмосковных прудов.

— Это были каникулы, — вспоминает Нурислам, — мы с ребятами катались на досках для плавания на озере около деревни Хоросино. Это рядом с городом Чеховом. И один из парней, Саид, вдруг чего-то испугался, упал и стал тонуть.

Мальчик говорит медленно, тщательно подбирая слова. Сказываются последствия травмы, которую юный герой получил, когда выручал из беды младшего товарища.

— Нурислам первым заметил, что маленький Саид лихорадочно бьет по воде руками и кричит от испуга. И он, не раздумывая, прыгнул в воду, — рассказывает мама героя Альбина Вафина.

Нурислам скромно опускает глаза — видно, что его сильно смущает такое внимание к собственной персоне.

— Я сказал Саиду, чтобы он крепко держался за меня обеими руками. И стал помогать ему оставаться на поверхности, пока нас не спасли. Так поступил бы каждый, — уверенно говорит Нурислам.

На самом деле парень многого не помнит. Не помнит, как на берегу переполошились охранники дачного поселка. Не помнит, как вытащили из воды обессиленного Саида. Не помнит, как вызвали скорую помощь. Потому что и сам Нурислам к этому времени от усталости потерял сознание.

Сотрудник охраны, который помогал вытаскивать на берег Саида, сначала даже не заметил в воде второго парнишку. На поиски Нурислама ушло не менее шести минут. Все это время мальчик находился в воде без дыхания.

— Когда сына подняли на поверхность, он был бледен, не дышал, не отзывался, когда я звала его по имени, — рассказывает Альбина Вафина. — Лишь через 30 минут врачам удалось вновь заставить биться сердце моего сына и восстановить его дыхание.

Сегодня торжество в актовом зале — в честь Нурислама. Генерал МЧС Андрей Мерзликин вызвал Нурислама на сцену и на глазах у всех приколол медаль «За спасение утопающих на водах» к лацкану его аккуратного форменного пиджака.

Сейчас юноша занимается реабилитацией, восстанавливает подпорченное здоровье. Медики дают благоприятный прогноз. А в столичном Управлении МЧС обещали помочь с профориентацией, если вдруг парень захочет в будущем стать спасателем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Мерзликин, советник министра МЧС, герой России:

— Вот уже лет тридцать у взрослых завелась недобрая традиция: чуть что — ругай молодежь. Мол, и в гаджетах они с головой погрязли, и эгоистами растут, и мало чем интересуются. Но наши дети на самом деле благородные, честные и не чуждые высокой духовности ребята. У нас растут замечательные, удивительные дети.

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