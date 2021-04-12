Пенсионерку спасли из заточения на юго-востоке Москвы

Фото: sudak.rk.gov.ru

Россия, Москва, Туристская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции вызволили женщину, которая оказалась заперта в своей квартире. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел в одном из домов на Туристской улице. Утром одинокая столичная пенсионерка пошла к себе на кухню. Отдавшись размышлениям о хозяйстве, она забыла, что дверной замок часто заедает. Женщина случайно закрыла дверь и оказалась взаперти. Несколько часов она пыталась выбраться самостоятельно. Поняв, что ничего не выйдет, пенсионерка начала звать на помощь: бить в окно и кричать изо всех сил.

Напуганные соседи тут же вызвали полицию. Стражи порядка забрались на козырек подъезда и увидели плачущую пенсионерку. Она уже потеряла всякую надежду на спасение, но именно в момент полного отчаяния и случилось вызволение.

Видео: Пресс-служба МВД по Москве

В пресс-службе уточнили, что женщина не скрывала радости и от всей души поблагодарила полицейских.

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