Завершено расследование дела о пожаре в доме престарелых в Новой Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Московский, деревня Картмазово, Центральная улица Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о пожаре в частном доме престарелых в ТиНАО. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Возгорание произошло 19 декабря 2017 года в частном пансионате для престарелых, который находится на Центральной улице в деревне Картмазово. В результате пожара два постояльца дома престарелых погибли. Всего были госпитализированы 47 человек, двум из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвинения по делу были предъявлены бывшему генеральному директору и администратору пансионата для престарелых. Уточняется, что следователи закончили расследование дела, оно было передано в прокуратуру для решения дальнейших вопросов.

Читайте также: Более трех миллионов рублей украли у водителя на востоке столицы