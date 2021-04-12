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Более трех миллионов рублей украли у водителя на востоке столицы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Более трех миллионов рублей украли у водителя на востоке столицы

Анастасия Волоснова

Происшествия
подъезд 1, 117/1, Измайловский проспект, Москва, Россия Карта всех событий

Неизвестный напал на водителя автомобиля и открыто похитил у него более трех миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице в понедельник, 12 апреля.

Инцидент произошел в субботу, 10 апреля, возле дома 117/1 по Измайловскому проспекту. Неизвестный подошел к припаркованному автомобилю и напал на водителя, брызнув ему в лицо из перцового баллончика через открытое окно. Злоумышленник открыто похитил сумку автомобилиста, в которой находились деньги на сумму 3 миллиона 650 тысяч рублей.

После разбойного нападения мужчина скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшему москвичу оказали медицинскую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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