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Арестованы еще два экс-налоговика в Москве по делу о взятках
Фото: moscow-live

Арестованы еще два экс-налоговика в Москве по делу о взятках

Юлия Курганова

Происшествия

Столичный суд отправил в СИЗО на два месяца бывшего налогового инспектора ИФНС России № 15 Владимира Купцова и бывшего старшего налогового инспектора ИФНС России № 26 Михаила Александрова. Им предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В ходе допроса предприниматель из Санкт-Петербурга Даниил Мартинсон дал признательные показания о том, что передавал на протяжении длительного времени двум столичным инспекторам — Александрову и Купцову — взятки в особо крупном размере.

Обвиняемым избрана мера пресечения до конца мая.

Ранее Хамовнический суд арестовал главного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурата Мурадова по обвинению в получении взятки в крупном размере.

Отмечается, что во всех материалах уголовных дел в отношении арестованных налоговиков упоминается бизнесмен Мартинсон, который в июле 2020 года был отправлен под домашний арест. Он обвиняется в даче взятки в крупном размере. Его деятельность связана с московским такси и арендой легковых машин с водителем, сообщает ТАСС.

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