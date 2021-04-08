Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Экс-полковники МВД получили 11 лет колонии за взятку в 15 миллионов рублей
Фото: СК РФ

Экс-полковники МВД получили 11 лет колонии за взятку в 15 миллионов рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия

Московский городской суд признал виновными бывших полковников МВД Е. Кашматова и Д. Атаева в получении взятки и приговорил их к 11 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Также по решению суда бывший начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Москвы Кашматов и бывший замначальника отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД Атаев будут должны заплатить по 100 миллионов рублей штрафа.

Помимо этого, они не смогут в течение 10 лет занимать должности в государственных органах. Уточняется, что уголовное дело слушалось в закрытом режиме, так как в деле присутствовали материалы под грифом «секретно».

Напомним, Кашматов и Атаев получили от владельца ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 15 миллионов рублей за прекращение проверки компании.

Читайте также: Прокуратура проведет проверку в связи с обрушением козырька подъезда в доме на юге Москвы

взяткаприговорсуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Все мнения
О проекте
Читайте нас в