Экс-полковники МВД получили 11 лет колонии за взятку в 15 миллионов рублей

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Московский городской суд признал виновными бывших полковников МВД Е. Кашматова и Д. Атаева в получении взятки и приговорил их к 11 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Также по решению суда бывший начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Москвы Кашматов и бывший замначальника отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД Атаев будут должны заплатить по 100 миллионов рублей штрафа.

Помимо этого, они не смогут в течение 10 лет занимать должности в государственных органах. Уточняется, что уголовное дело слушалось в закрытом режиме, так как в деле присутствовали материалы под грифом «секретно».

Напомним, Кашматов и Атаев получили от владельца ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 15 миллионов рублей за прекращение проверки компании.

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