Прокуратура проведет проверку в связи с обрушением козырька подъезда в доме на юге Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры

Россия, Москва, Ореховый бульвар, 10к1 Карта всех событий

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением козырька подъезда одного из жилых домов на Ореховом бульваре 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц управляющей компании, которая обслуживает общедомовое имущество.

Ранее «ВМ» сообщала, что козырек подъезда площадью пять квадратных метров обрушился в доме № 10 на Ореховом бульваре. В результате инцидента никто не пострадал.

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