Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокуратура проведет проверку в связи с обрушением козырька подъезда в доме на юге Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры

Прокуратура проведет проверку в связи с обрушением козырька подъезда в доме на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Ореховый бульвар, 10к1 Карта всех событий

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением козырька подъезда одного из жилых домов на Ореховом бульваре 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц управляющей компании, которая обслуживает общедомовое имущество.

Ранее «ВМ» сообщала, что козырек подъезда площадью пять квадратных метров обрушился в доме № 10 на Ореховом бульваре. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также: Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением строительных лесов в Москве

обрушенияПрокуратурапроверка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Все мнения
О проекте
Читайте нас в