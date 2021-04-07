Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением строительных лесов в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением строительных лесов в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Большой Николоворобинский переулок Карта всех событий

Прокуратура начала проверку в связи с частичным обрушением строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел около 16 часов по московскому времени. В ходе проверки будет дана оценка​​​​​​​ работе ответственных лиц по соблюдению закона об охране труда и технике безопасности при выполнении строительных работ, а также всех необходимых строительных правил и нормативов.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет принято решение о принятии мер реагирования.

Читайте также: Движение перекрыто на нескольких участках Москвы из-за обрушения строительных лесов

МоскваПрокуратурастроительные леса
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Все мнения
О проекте
Читайте нас в