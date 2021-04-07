Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением строительных лесов в Москве

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Россия, Москва, Большой Николоворобинский переулок Карта всех событий

Прокуратура начала проверку в связи с частичным обрушением строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел около 16 часов по московскому времени. В ходе проверки будет дана оценка​​​​​​​ работе ответственных лиц по соблюдению закона об охране труда и технике безопасности при выполнении строительных работ, а также всех необходимых строительных правил и нормативов.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет принято решение о принятии мер реагирования.

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