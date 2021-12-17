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Гнилой зуб экс-продюсера: что известно о трагическом нападении на стоматолога в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Гнилой зуб экс-продюсера: что известно о трагическом нападении на стоматолога в Москве
Фото: Слева: Адилов Джамал/like.doctor; Справа: Мурад Оганесян/пресс-служба Бабушкинского суда
Россия, Москва, Ясный проезд Карта всех событий

В пятницу утром 17 декабря, стало известно, что в больнице скончался стоматолог частной клиники, которого на этой неделе ранил ножом пациент. По предварительным данным, причиной нападения стало недовольство пациента от проделанной работы врача. «Вечерняя Москва» собрала всю основную информацию о трагическом нападении на стоматолога.

Что случилось?

Нападение произошло днем 13 декабря в частной клинике, расположенной в Ясном проезде. По версии СК, нападение совершил мужчина 1961 года рождения, который ранее проходил лечение в клинике. Он пришел в медучреждение, «высказал претензию» врачу, а затем нанес ему удары ножом в живот. После этого нападавший был задержан приехавшим на место происшествия участковым.

— В ходе допроса он (нападавший — прим. «ВМ») полностью признал вину. Для проверки его психического здоровья назначена психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщили в пресс-службе СК по городу.

Управляющий клиникой Абзалов Бобур рассказал радио «Озодлик» (редакция радио «Свобода»* в Узбекистане — прим. «ВМ»), что нападению подвергся 41-летний стоматолог Адилов Джамал.

По его словам, нападавший пришел в стоматологию около 14:00 без предварительной записи. Он не мог объяснить, кто ему нужен, и сидел в коридоре примерно полчаса. Увидев вышедшего из кабинета Адилова, мужчина кинулся к нему с криком «Вот кто мне нужен!» и нанес удар ножом в бок.

Раненого стоматолога доставили в НИИ имени Склифосовского, где от полученных ран он скончался спустя четыре дня.

Гнилой зуб экс-продюсера: что известно о трагическом нападении на стоматолога в Москве Фото: Адилов Джамал/like.doctor

Совершившего нападение мужчину задержали. Сначала в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Однако после смерти потерпевшего дело переквалифицировали по статье «Убийство».

Кто совершил нападение?

Нападавшим оказался 59-летний Мурад Оганесян. Он является известным продюсером и экс-сотрудником продюсерского центра «Парадиз». Эта организация занималась производством фильмов «Неадекватные люди», «Сволочи», «Руд и Сэм», «Поцелуй сквозь стену» и других. По данным источника «ВМ», он ранее был судим за вождение в нетрезвом виде.

По информации СМИ, Оганесяну принадлежали три компании, которые входили в группу «Парадиз». Они все были закрыты в последние два года.

Генеральный директор продюсерского центра «Парадиз» Артур Гюлумян заявил радиостанции «Говорит Москва», что Оганесян ушел из компании около пяти лет назад из-за психических проблем. Он добавил, что ранее не замечал за продюсером проявлений агрессии.

Гнилой зуб экс-продюсера: что известно о трагическом нападении на стоматолога в Москве Фото: Скриншот видео

— Лет 8–10 назад, когда мы общались, он нормальный был. А после я его не видел, — сказал Гюлумян.

Примечательно, что роковой поход в стоматологическую клинику Оганесян совершил накануне своего юбилея: 14 декабря мужчине исполнилось 60 лет. Этот праздничный день ему пришлось отмечать за решеткой.

Почему пациент напал на стоматолога?

Источник«ВМ» сообщил, что Оганесян около года назад лечил зубы в клинике в Ясном проезде. Результаты лечения ему не понравились, он затаил обиду и спустя год пришел отомстить врачу.

Руководитель клиники, в которой произошла трагедия, рассказал, что стоматолог Адилов даже не лечил зубы Оганесяну. За год до нападения он всего лишь дал совет другому стоматологу: удалить мужчине загнивший зуб и поставить вместо него имплант.

Гнилой зуб экс-продюсера: что известно о трагическом нападении на стоматолога в Москве Мурад Оганесян/Фото пресс-секретаря Бабушкинского районного суда

На допросе Оганесян не смог объяснить причину своего поступка.

— Ночью на допросе следователь спросил Мурада о причинах, побудивших его напасть на стоматолога. А тот в ответ говорит: «Я подумал, что он азербайджанец». То есть этот мужчина напал на Джамала только из-за того, что он был похож на азербайджанца! — сказал глава клиники Абзалов.

*Радио «Свобода» признано в РФ СМИ-иноагентом.

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