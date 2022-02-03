«Платить нельзя закрыться»: как чиновники Роспотребнадзора вымогали деньги у предпринимателей

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В декабре 2021 года суд в Подмосковье признал виновным в получении взятки чиновника Роспотребнадзора Эльдара Саматова. Приговор вступил в законную силу в конце января, мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы. При этом коррупционные дела в отношении сотрудников этого ведомства в последнее время не редкость. «Вечерняя Москва» собрала материалы по делу Саматова, а также вспомнила другие случаи задержания чиновников Роспотребнадзора.

Покровительство за деньги

В декабре 2020 года сотрудники УФСБ России по Москве и МО задержали двух чиновников управления Роспотребнадзора по Московской области: начальника отдела защиты прав потребителей Александра Кайдаша и его заместителя Эльдара Саматова. Обоих подозревали в получении взяток от подмосковных предпринимателей.

В ходе следствия выяснилось, что к коррупционной схеме причастен еще и главный специалист этого отдела. Всем троим предъявили обвинение по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». В ноябре 2021-го подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, в 2016–2020 годах чиновники подмосковного Роспотребнадзора получали взятки от представителей и руководителей частных фирм, работающих на территории городского округа Мытищи. В обмен на денежное вознаграждение они оказывали своим «подопечным» покровительство.

— Деньги передавались за общее покровительство и попустительство, непривлечение к административной ответственности, непроведение дальнейших проверок деятельности юридических лиц, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Всего почти за четыре года злоумышленникам удалось заработать таким образом свыше трех миллионов рублей.

Слева Э. Саматов, справа А. Кайдаш / Фото: Вечерняя Москва

21 декабря 2021 года Мытищинский городской суд вынес обвинительный приговор Эльдару Саматову. Его признали виновным в ряде эпизодов получения взяток и приговорили к четырем годам колонии строгого режима (приговор суда есть в распоряжении «Вечерней Москвы»). Еще четыре года после отбывания заключения Саматов не сможет занимать должности в органах исполнительной власти РФ.

Отработанная схема

По данным «ВМ», чиновники Роспотребнадзора по МО, обвиненные в получении взяток, всякий раз действовали по одной и той же схеме. Они приходили с проверкой на подмосковные предприятия, где выявляли разного рода нарушения, например, санитарно-эпидемиологические. Затем представителю компании предлагалось избежать административной ответственности, а также заранее получать уведомления о будущих проверках. Кроме того, чиновники обещали своим «клиентам», что закроют глаза на уже имеющиеся нарушения. Взамен предприниматели должны были делать небольшие денежные переводы на указанные банковские карты. Чаще всего сумма ежемесячной мзды составляла от 10 до 40 тысяч рублей.

В случае если представители частного бизнеса отказывались от предложенной сделки или переставали платить, их «изматывали» внеплановыми проверками, в ходе которых так или иначе выявляли нарушения в сфере продажи и защиты прав потребителей.

Полученные деньги все участники схемы делили между собой поровну. Причем взятки приходили прямо на их банковские карты. Вероятно, злоумышленники полагали, что налоговые службы не обратят внимания на небольшие, хотя и регулярные денежные переводы сомнительного происхождения.

30 тысяч в обмен на СИЗО

В январе 2021 года суд в Москве арестовал двух сотрудников Роспотребнадзора по делу о получении взятки в особо крупном размере. Задержанными оказались заместитель главного государственного санитарного врача по САО Москвы Виктория Зотова и глава группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислав Томилов.

Тогда же был задержан и предполагаемый взяткодатель: глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин. Всех троих на время следствия отправили в СИЗО.

После ареста двух чиновников пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о совместной работе с правоохранителями в сфере борьбы с коррупцией.

— Управление Роспотребнадзора по городу Москве продолжает совместную работу с правоохранительными органами по профилактике нарушений коррупционной направленности, результат этой работы — сегодняшнее решение Савеловского суда. Работа в указанном направлении будет продолжена, — заявили в пресс-службе ведомства.

В мае 2018 года сотрудник управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области Вадим Мусонов был уполномочен провести проверку в кафе, расположенном в одной из местных гостиниц. Приехав в заведение, чиновник сразу же предложил хозяину отеля сделку: 30 тысяч рублей в обмен на отсутствие всяких проверок. В противном случае бизнесмену предстояло «готовиться к закрытию кафе».

Предприниматель рассказал о чиновнике правоохранителям, а затем назначил коррупционеру встречу, на которой тот и был задержан с поличным. Впоследствии суд приговорил Мусонова к трем годам колонии общего режима.