Трое пострадавших и тонны жалоб: жителей подмосковных Мытищ держит в страхе сосед с агрессивным псом

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В редакцию сайта «Вечерняя Москва» обратились жители Мытищ, которые не могут найти управу на хозяина агрессивной собаки. Питомец кидается на прохожих во время прогулки. По предварительным данным, несколько человек, включая ребенка, уже пострадали. Но виновата ли в данном случае собака? Что делать, если в районе живет владелец животного, который не готов его воспитывать и нести ответственность? Куда жаловаться и как защитить себя и своих близких — в материале «ВМ».

«Фас!»

Собака одного из местных жителей держит в страхе целый район в подмосковных Мытищах. Пес регулярно бросается на прохожих. По их словам, хозяин пса не обеспокоен агрессивным поведением своего четвероногого друга — мужчина выгуливает его без намордника и ничего не предпринимает, когда тот бросается на людей.

Кроме того, владелец животного неоднократно намеренно натравливал питомца на обидчиков. На просьбы угомонить питомца мужчина не реагировал. Это подтверждает видео, снятое очевидцем.

На кадрах видно, как пес яростно бросается на проходящих мимо женщину с детьми. В это время его хозяин сохраняет абсолютное спокойствие и грубит в ответ на просьбу надеть на собаку намордник. А затем и вовсе кричит «Фас!» и подталкивает пса к снимающему.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео очевидца

Корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось пообщаться с владельцем собаки. Комментируя видео, он заявил, что «агрессивный прохожий указывает, как жить, и, по-моему, не понимает русский язык».

Проверим

Соседи и проживающие в округе люди напуганы — им страшно ходить по улице и отпускать детей гулять, поскольку любимые места для выгула собаки расположены вблизи детских площадок. От «общения» с псом пострадали уже двое детей и одна молодая девушка 19 лет. У всех укусы документально зафиксированы — пострадавшим приходилось обращаться в медицинские учреждения за помощью.

Все пострадавшие написали заявление о нападении в полицию. Жители района также направили коллективное письмо в МВД и Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области (Минсельхозпрод — прим. «ВМ»). Однако из ГУВД обращение перенаправили в местное отделение, где обещали «проверить информацию». А в Минсельхозпрод ответили, что направили владельцу пса уведомление о соблюдении правил выгула. (Документы есть в распоряжении редакции — прим. «ВМ»).

Отчаявшись, люди отправили запрос в подмосковную прокуратуру о проведении соответствующей проверки. Руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила «ВМ», что ситуация уже взята на контроль. По результатам проверочных мероприятий будет вынесено решение.

Штраф и реальный срок

По словам первого заместителя председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, такая ситуация является составом уголовного преступления, поскольку по законодательству Российской Федерации владелец обязан контролировать принадлежащее ему животное постоянно, вне зависимости от того, где они находятся — на прогулке или дома.

— Это даже не административное правонарушение. Если пес их (детей — прим. «ВМ») покусал, то это квалифицируется как причинение вреда по неосторожности и является уголовной статьей. То есть ему грозит реальный тюремный срок, — пояснил депутат.

Наказание по данной статье (118 УК РФ «Причинение вреда здоровью по неосторожности» — прим. «ВМ») представляет собой штраф в размере до 80 тысяч рублей — он может быть выплачен в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период в шесть месяцев. Также санкция статьи предполагает обязательные работы сроком до 480 часов или исправительные работы сроком до двух лет.

Но в данном контексте наиболее интересен другой вид наказания в связи с этой статьей — ограничение свободы сроком до трех лет или арест до шести месяцев.

— Сейчас в дополнение к имеющимся к уголовным статьям я внес поправку в Кодекс об административных правонарушениях — будет установлена еще и административная ответственность за укусы. Также будет штраф — двести тысяч рублей. Это не исключает уголовной ответственности, а дополняет ее, — резюмировал Бурматов.