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Юрист пояснил, как необходимо поступать в случае нападения собаки

Ирина Игнатенко
Общество
Юрист пояснил, как необходимо поступать в случае нападения собаки
Фото: pixabay.com

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, как необходимо поступать в случае нападения бродячей или домашней собаки.

Эксперт отметил, что чаще всего от нападения животных страдают дети, так как не могут в полной мере оценить угрозу и защитить себя. Потенциальная опасность исходит как от собак, которые содержатся в домашних условиях, так и от бродячих.

Владельцы потенциально опасных пород собак должны соблюдать установленные правила и меры безопасности, касающиеся содержания животных и выгула. В случае нападения у пострадавшего есть возможность привлечь хозяина собаки к ответственности и взыскать с него материальный и моральный ущерб.

В случае с бездомными собаками ситуация сложнее. Если в вашем районе большое количество агрессивных бродячих собак, стоит обратиться с соответствующим заявлением в администрацию населенного пункта. Также можно подать онлайн-заявку на отлов через специальный ресурс: gosotlov.ru, передает RT.

27 апреля в Сочи погибла 12-летняя девочка после нападения на нее овчарки. Девочка приехала в курортный город из Саратова на турнир по шахматам.

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