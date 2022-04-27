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Собака насмерть загрызла подростка в Сочи

Елена Самойлова

Происшествия
Собака насмерть загрызла подростка в Сочи
Фото: Pexels

В Сочи овчарка загрызла двенадцатилетнюю девочку. Об этом стало известно в среду, 27 апреля.

По данным Telegram-канала Shot, школьница приехала из Саратовской области для участия в турнире по шахматам и проживала в пансионате вместе с матерью.

Накануне вечером девочка отправилась на заброшенную стройку, чтобы покормить бездомную собаку с щенками. Там позже и обнаружили ее тело с многочисленными следами укусов.

Также сообщается, что из-за произошедшего федерация шахмат России досрочно прекратила детские первенства России в Лоо (Лазаревский район Сочи — прим. «ВМ»).

Ранее 26 апреля стало известно, что в Москве водитель совершил наезд на ребенка, двигавшегося на самокате. 11-летний мальчик направлялся в школу и пересекал нерегулируемый переход, не спешившись, и на него наехал водитель автомобиля «Хендэ».

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