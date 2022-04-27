Школьник на самокате попал под колеса автомобиля

Фото: Госавтоинспекция

Россия, Москва, Сумской проезд, 13к1 Карта всех событий

Водитель совершил наезд на ребенка, двигавшегося на самокате. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Инцидент произошел у дома 13к1 на Сумском проезде. Передвигаясь на самокате, 11-летний мальчик направлялся в школу. При этом дорогу без светофора он пересекал так же, не спешившись. На пешеходном переходе на него наехал водитель автомобиля «Хендэ».

Фото: Госавтоинспекция

По предварительным данным, у пострадавшего диагностированы перелом голени и закрытая черепно-мозговая травма. По факту ДТП проводится административное расследование, отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

26 апреля в столичном районе Соколиная Гора под колеса автомобиля «Форд» попала возвращавшаяся из школы 10-летняя девочка, которая на самокате пересекала проезжую часть в неположенном месте. В результате ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом таза».