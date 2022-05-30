Пять ножевых, и все случайно: обвиняемый в убийстве «Мисс Кузбасс — 2010» предстанет перед судом

Фото: vk/miss_missis_kuzbass; СК РФ

В понедельник, 30 мая, стало известно, что Щербинский суд начнет рассматривать дело об убийстве победительницы конкурса «Мисс Кузбасс — 2010». Главным подозреваемым по данному делу является супруг убитой Александр Попов, который заявил о пропаже жены. Мужчина несколько раз менял показания и в итоге признался в убийстве супруги. Позже в СМИ появились подробности убийства, которыми он поделился на допросе. Попов утверждает, что все произошло случайно во время семейной ссоры. Однако экспертиза показала обратное. О том, что произошло на самом деле в тот роковой день, — в материале «Вечерней Москвы».

День рождения

В начале января 2022 года Александр Попов обратился в полицию с заявлением о пропаже жены — победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой. В ходе расследования данного уголовного дела Попов много раз путался в показаниях, а затем и вовсе сознался в убийстве. Его показания на допросе опубликовал Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Мужчина рассказал, что в начале сентября 2021 года вместе с женой и дочерью планировал отправиться в Турцию, чтобы отпраздновать день рождения Ксении. Однако 31 августа супруги узнали об отмене брони в отеле и срыве поездки.

Сапожкова очень расстроилась, но вскоре заявила мужу, что полетит с подругой в Дубай.

— Я категорически против был этого. Сказал, что она никуда не поедет, потому что мы планировали лететь всей семьей, и предложил ей другие варианты. То есть не привязываясь к тому отелю, который она хотела в Турции. Но это ее не устраивало, — цитирует Попова Telegram-канал «112».

Между супругами возникла ссора, в какой-то момент женщина впала в истерику и схватила кухонный нож. По словам Александра, он пытался выхватить орудие, но девушка упала и ранила себя.

— Я оказался сверху, нож в ее руке вошел в шею. Рука у нее тряслась, я пытался вытащить, но он только глубже из-за тряски проникал. Я когда увидел, что крови больше, пытался прижать подушкой, чтобы остановить кровь, — поясняет обвиняемый.

Спустя еще пару минут девушка умерла. Александр обмотал тело жены мешками, вывез на территорию заброшенных хозяйственных построек и закопал в яму. А нож выкинул в реку.

Случайность неслучайна

А после началось самое страшное: создание иллюзии, что Ксения еще жива. Для этого супруг вел переписки от ее имени с родственниками, друзьями и даже с самим собой. Таким образом, при заявлении о пропаже Ксении у него были доказательства того, что девушка действительно сбежала.

Также Telegram-канал «112» опубликовал слова Александра Доронина, следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ по Москве.

Комментируя описанное Поповым, он заявил, что можно было бы квалифицировать его действия как причинение смерти по неосторожности. Однако он тут же добавил, что на трупе было обнаружено несколько ножевых ранений, в том числе три в шею и одно — прямо в сердце. Поэтому Попова и обвиняют в умышленном убийстве.

— Изначально Попов рассказал другую версию: что после убийства Ксения была расчленена и выброшена в реку. Поисковые мероприятия с участием водолазов не позволили найти тело, и Попов об этом узнал. Он решил выдвинуть другую версию (о захоронении Поповой в лесу), которая оказалась правдивой.

Тем не менее мужчина продолжает настаивать, что все произошло случайно и убивать возлюбленную он не хотел. Отмечается, что экспертиза признала мужчину вменяемым, а свою вину он полностью признал и раскаивается.