Трудно быть мужем модели: как супруг «Мисс Кузбасс» полгода скрывал убийство

Фото: vk/miss_missis_kuzbass; СК РФ

В четверг, 14 апреля, стало известно, что муж победительницы конкурса «Мисс Кузбасс — 2010» предстанет перед судом по обвинению в ее убийстве. Мужчина несколько раз менял свои показания — от заявлений о побеге супруги в ОАЭ до признательных показаний и обратно. При этом точная дата смерти девушки не установлена. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этой запутанной истории.

«Она пропала»

В начале января 2022 года в полицию обратился Александр Попов с заявлением о пропаже жены — победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс» 2010 года Ксении Сапожковой. Он рассказал, что возлюбленная улетела отдыхать в Дубай, но перестала выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Однако спустя некоторое время мужчина все же сознался, что убил супругу сам, расчленил и выбросил в реку Десну. Вопреки его словам, работавшие на месте водолазы ничего не обнаружили.

Тогда Попов стал отрицать и собственные слова, и вину, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ (согласно статье, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников — прим. «ВМ»).

Следователи выяснили, что пропавшая Сапожкова за границу не улетала, а публикации в социальных сетях от ее имени размещал муж. Также Александр отправил их с Ксенией дочь из Москвы к родственникам в Новокузнецк, объяснив это тем, что на воспитание ребенка у него нет времени.

Попов все еще оставался главным подозреваемым по делу — по этой причине правоохранители арестовали его на два месяца.

Подробности отношений модели с мужем раскрыла подруга Ксении. Девушка рассказала, что последний раз связывалась с ней в сентябре 2021 года — поздравила с днем рождения. Однако подруга не отвечала в течение нескольких месяцев, что показалось странным приятельнице.

А позже она узнала о смерти Ксении. Девушка сперва не поверила, что это мог сделать ее муж, поскольку пара активно демонстрировала в социальных сетях любовь и благополучие, царившие в их семье. Счастливая модель даже читала супругу стихи.

Показал, где спрятал тело

Не поверили и родственники мужчины, но о местонахождении трупа следователям сообщил сам Александр. Тело Ксении было обнаружено 31 января в лесу на территории Новой Москвы недалеко от дома, где они проживали вместе. Более того, он вновь полностью признал вину и сознался в убийстве Сапожковой. Примечательно, что тело «Мисс Кузбасс» 2010 года не было расчленено, как говорил в своих более ранних показаниях Попов.

Позже Следственный комитет опубликовал видео, на котором мужчина показал, где спрятал тело. На допросе он спокойно рассказывал подробности.

Видео: ГСУ СК России по Москве

Точная дата смерти девушки до сих пор не установлена, но в заявлении Александр указывал, что жена не связывалась с ним с 30 августа. Не получила ответа и подруга, поздравившая Ксению с днем рождения 3 сентября. Таким образом, у следствия есть основания предполагать, что мужчина скрывал преступление около полугода, прежде чем обратиться в полицию.

14 апреля старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила «ВМ», что расследование уголовного дела завершено. По ее словам, следствие обладает достаточным количеством доказательств для направления его в суд.