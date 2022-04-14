Трудно быть мужем модели: как супруг «Мисс Кузбасс» полгода скрывал убийство
В четверг, 14 апреля, стало известно, что муж победительницы конкурса «Мисс Кузбасс — 2010» предстанет перед судом по обвинению в ее убийстве. Мужчина несколько раз менял свои показания — от заявлений о побеге супруги в ОАЭ до признательных показаний и обратно. При этом точная дата смерти девушки не установлена. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этой запутанной истории.
«Она пропала»
В начале января 2022 года в полицию обратился Александр Попов с заявлением о пропаже жены — победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс» 2010 года Ксении Сапожковой. Он рассказал, что возлюбленная улетела отдыхать в Дубай, но перестала выходить на связь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Однако спустя некоторое время мужчина все же сознался, что убил супругу сам, расчленил и выбросил в реку Десну. Вопреки его словам, работавшие на месте водолазы ничего не обнаружили.
Тогда Попов стал отрицать и собственные слова, и вину, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ (согласно статье, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников — прим. «ВМ»).
Следователи выяснили, что пропавшая Сапожкова за границу не улетала, а публикации в социальных сетях от ее имени размещал муж. Также Александр отправил их с Ксенией дочь из Москвы к родственникам в Новокузнецк, объяснив это тем, что на воспитание ребенка у него нет времени.
Попов все еще оставался главным подозреваемым по делу — по этой причине правоохранители арестовали его на два месяца.
Подробности отношений модели с мужем раскрыла подруга Ксении. Девушка рассказала, что последний раз связывалась с ней в сентябре 2021 года — поздравила с днем рождения. Однако подруга не отвечала в течение нескольких месяцев, что показалось странным приятельнице.
А позже она узнала о смерти Ксении. Девушка сперва не поверила, что это мог сделать ее муж, поскольку пара активно демонстрировала в социальных сетях любовь и благополучие, царившие в их семье. Счастливая модель даже читала супругу стихи.
Показал, где спрятал тело
Не поверили и родственники мужчины, но о местонахождении трупа следователям сообщил сам Александр. Тело Ксении было обнаружено 31 января в лесу на территории Новой Москвы недалеко от дома, где они проживали вместе. Более того, он вновь полностью признал вину и сознался в убийстве Сапожковой. Примечательно, что тело «Мисс Кузбасс» 2010 года не было расчленено, как говорил в своих более ранних показаниях Попов.
Позже Следственный комитет опубликовал видео, на котором мужчина показал, где спрятал тело. На допросе он спокойно рассказывал подробности.
Точная дата смерти девушки до сих пор не установлена, но в заявлении Александр указывал, что жена не связывалась с ним с 30 августа. Не получила ответа и подруга, поздравившая Ксению с днем рождения 3 сентября. Таким образом, у следствия есть основания предполагать, что мужчина скрывал преступление около полугода, прежде чем обратиться в полицию.
14 апреля старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила «ВМ», что расследование уголовного дела завершено. По ее словам, следствие обладает достаточным количеством доказательств для направления его в суд.