Тело «Мисс Кузбасс» Сапожковой нашли в Новой Москве

Фото: СК РФ

Тело «Мисс Кузбасс» 2010 года Ксении Сапожковой нашли в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в пятницу, 4 февраля.

— В ходе проведения следственных действий следователями и криминалистами совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы, — отметила Иванова.

По предварительным данным, о местонахождении сообщил муж погибшей Александр Попов. Более того, он полностью признал вину и сознался в убийстве Сапожковой, передает Telegram-канал «112».

Примечательно, что тело «Мисс Кузбасс» 2010 года не было расчленено, как сообщалось ранее.

Убийство «Мисс Кузбасс» Ксении Сапожковой

В Москве убили «Мисс Кузбасс» 2010 года Ксению Сапожкову.

Главным подозреваемым по данному делу является супруг убитой Александр Попов, который 11 января заявил о пропаже жены. В тот день он рассказал следователям, что Сапожкова улетела в ОАЭ и перестала выходить на связь. Однако через некоторое время мужчина признался, что сам убил возлюбленную, расчленил ее тело, привязал к нему камни и выбросил в реку Десну. На место выехали водолазы, а Попов вновь стал все отрицать.

Позже следователи выяснили, что Сапожкова не улетала за границу со дня пропажи, а посты в социальных сетях от ее имени публиковал сам Попов.

Правоохранители арестовали предполагаемого убийцу на два месяца.